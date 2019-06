“Cittadinanta”, la video parodia di Daniele Contu su Salvini: “Viè che ti faccio vedere come si vive a Chiagliari”

Il nuovo video musicale di Daniele Contu “Cittadinanta” è una parodia sul vice premier leghista Matteo Salvini, sulla base di Jambo di Giusy Ferreri . Dopo la Despacito del 2017 con circa un milione e mezzo di visualizzazioni e la parodia Mungo Contento dedicata ai Pastori sardi con un milione di visualizzazioni, Ignazzino si appresta a vivere una nuova avventura.

La storia è esilarante: Matteo Salvini (pupazzo realizzato da Barry Gordemer, puppet maker televisivo americano) passeggia nella battigia di Costa Rei e vede un gommone arrivare con una persona a bordo. Scambiandolo per clandestino gliene dice di ogni, ma dentro il gommone c’è Ignazzino che risponde con il suo stile. Scende dal gommone e velocemente fanno amicizia : “vie che ti faccio vedere come si vive a Chiagliari”.

Un paio di birre in spiaggia e la sera ad arrostire il maialetto. Grande festa con Salvini che finisce steso sulla sabbia a digerire. Nel ritornello Ignazzino inneggia al Reddito di Cittadinanza osannando il suo artefice Di Maio. L’indomani Ignazzino carica Salvini sul gommone e lo rispedisce a Milano via mare. E’ solo la prima di una serie di avventure musicali che vedranno come protagonista il leader leghista e i personaggi di Daniele Contu. Ma sopratutto è l’inizio della produzione comica che Daniele Contu porterà nelle piazze della Sardegna nel 2020, il SALVINI PUPPET SHOW.

Anche questo video è stato girato interamente in Sardegna e più precisamente a Costa Rei. Con lo slang tipico Cagliaritano utilizzato da Ignazzino per dar vita a un tormentone tutto da cantare e ballare. Il video verrà portato nelle piazze nel tour che Daniele Contu sta portando in giro per la Sardegna in questa estate 2019.

. GUARDATE IL SIMPATICO VIDEO