Ondata di calore nel Sud Sardegna, alte temperature fino a domani alle 20: le regole da seguire.

Qui di seguito alcune indicazioni per combattere al meglio le ondate di calore, diffuse dal Comune di Sanluri: “Evitare, se possibile, di uscire di casa nelle ore più calde della giornata (dalle 12 alle 17), soprattutto con bambini piccoli e anziani.

–Indossare indumenti non aderenti, di cotone, lino o fibre naturali che lascino traspirare la pelle.

-Bere molta acqua e mangiare frutta fresca. Meglio evitare le bevande alcoliche, gassate, zuccherate o troppo fredde. Gli anziani dovrebbero bere, anche se non ne sentono il bisogno, perché sono più esposti al rischio di disidratazione.

Se si dispone di un condizionatore, oltre ad una regolare manutenzione dei filtri, si raccomanda di evitare di regolare la temperatura a livelli molto più bassi rispetto a quella esterna: una temperatura di 25-27 gradi garantisce un buon confort senza creare problemi di sbalzi termici eccessivi”.

