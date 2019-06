Gettate nel cestino, civette salvate

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Erano state gettate in un cestino per la spazzatura e stavano per morire. Tre piccole civette sono state salvate dai vigili del fuoco a Sestu. La segnalazione al 115 è arrivata intorno alle 10.30 da parte di un cittadino, richiamato dai gemiti dei rapaci all'interno del contenitore dei rifiuti posizionato vicino al cimitero del paese.

Sul posto è stata inviata una squadra del Comando provinciale. I vigili hanno così recuperato le tre civette: tutte erano disidratate e affaticate. Ora sono state affidate alle cure di una clinica veterinaria di Cagliari.