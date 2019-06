Posidonia oceanica, un mare di lamentele al Poetto: “Davvero difficile fare il bagno così…”

Posidonia oceanica, un oceano di lamentele e improperi al Poetto di Cagliari. Chiaro che siamo sempre di fronte ad uno dei litorali più suggestivi e comodi per la distanza dalla città ma proprio per ciò non ci si lamenta. Come spesso accade il nostro Poetto è invaso dalle alghe e in pochissimi si avventurano per farsi un tuffo nel mare, tanto meno per una passeggiata nella battigia che diventa impervia e faticosa. Siamo abituati bene ma ironicamente consentitemi di essere schizzinosi. Per cui facendo riferimento alle norme sul tema, o gente poni potenza, toglieteci le alghe dai piedi.

Gianfranco Carboni

