Sestu, tre civette disidradate trovate in un cestino dei rifiuti: le salvano i vigili del fuoco

Tre civette in un cestino della spazzatura nei pressi del cimitero di Sestu, i Vigili del Fuoco le recuperano e le affidano ad una clinica veterinaria. Da segnalazione pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti questa mattina intorno alle 10:30, per recuperare tre civette all’interno di un cestino dei rifiuti nei pressi del cimitero del paese di Sestu. Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento della sede centrale di viale Marconi, gli operatori VVF all’arrivo sul posto le hanno recuperate all interno di un contenitore dei rifiuti disidratate e affaticate dal caldo. Le stesse sono state affidate a una clinica veterinaria di Cagliari.

