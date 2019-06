Due grandi cavalli anche nella nuova piazza delle ex case minime Andranno ad abbellire a Oristano i palazzi del complesso e l’intera area in corso di recupero

Non solo nel centro storico, gli ormai noti mosaici raffiguranti cavalli e vita contadina, fatti realizzare dall’architetto Loddo nei muri perimetrali della sua abitazione e del suo studio professionale, arrivano anche nel quartiere de Su Brugu.

Il soggetto non poteva che essere equestre, considerato il grande legame del quartiere con la Sartiglia. Due grossi cavalli, uno già ultimato e un altro in via di completamento, sono apparsi da qualche giorno sui muri delle palazzine tra via Iglesias e via Caprera, ex case minime. Una ulteriore occasione di valorizzazione del quartiere storico della città.