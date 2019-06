“Aprite subito i cantieri”: da Abbasanta l’appello degli operai edili sardi

Sit in questa mattina all’incrocio di Losa, lungo la statale 131, dove un centinaio di lavoratori guidati dai dirigenti Erika Collu della Fillea Cgil, Giovanni Matta della Filca Cisl, e Marco Foddai della Feneal Uil, ha rilanciato la richiesta di un provvedimento che sblocchi subito i troppi cantieri fermi in Sardegna. Presente all’iniziativa anche l’assessore regionale ai lavori pubblici Roberto Frongia, che ha ribadito la linea della giunta: un commissariamento per superare gli ostacoli burocratici e non solo.

Stamane ad Abbasanta è stato ricordato come solo l’Anas abbia una dotazione di ben due miliardi e 400 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere investiti subito in Sardegna per realizzare importanti interventi nel settore della viabilità.

I manifestanti stamane a Losa hanno occupato una corsia della carreggiata in direzione Cagliari, per una decina di minuti, distribuendo volantini agli automobilisti in transito.