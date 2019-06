Monsignor Ignazio Sanna saluta: bilancio finale tra gioie e dolori

Bilancio e saluti di congedo per l’arcivescovo emerito di Oristano Ignazio Sanna, che lascia dopo tredici anni l’Arcidiocesi e si trasferisce a Roma, dove ricoprirà il prestigioso incarico di presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

Monsignor Sanna ha espresso soddisfazione in particolare per l’inaugurazione del Museo Diocesano, il più esteso museo diocesano della Sardegna e già affermato polo culturale della provincia. Un’eccellenza che si aggiunge al Centro di Riabilitazione Santa Maria Bambina, di cui in questi anni è stato scongiurato il ridimensionamento, e salvaguardati tutti i 180 posti di lavoro.

Ma l’arcivescovo Sanna ha anche ricordato i momenti meno lieti del suo mandato, come quelli legati ai religiosi don Aniceto, ex parroco di Siamanna e don Cattide, ex parroco di Marrubiu, allontanati dalle rispettive parrocchie per i loro comportamenti, o la vicenda giudiziaria, prossima alla conclusione, che ha coinvolto don Giovanni Usai, fondatore della comunità Il Samaritano.

“I tredici anni di impegno alla guida della chiesa arborense mi hanno arricchito in umanità”, ha affermato l’arcivescovo Sanna. “L’esperienza di vescovo, dopo quella di teologo, mi ha consentito di avere quel contatto con la gente che mi mancava. In questi anni ho potuto vivere vicino alle sofferenze, ai bisogni e alle speranze della gente, in particolare delle persone malate e dei loro familiari, di quanti cercano un lavoro, di quanti sono alla ricerca di una pace interiore o vivono un momento di depressione per diversi motivi.”

Domenica prossima 30 giugno, alle 18, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, monsignor Ignazio Sanna presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con la quale saluterà l’Arcidiocesi Arborense. Saranno con lui i componenti del Presbiterio Arborense. Annunciata la presenza delle autorità civili e militari della Provincia di Oristano e dei fedeli provenienti dalle 85 parrocchie dell’Arcidiocesi, oltre che dal paese d’origine dell’Arcivescovo emerito, Orune.

Animerà la liturgia un coro d’insieme delle parrocchie dell’Arcidiocesi, sotto la direzione di Nicola Lentis, con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra dell’Associazione “Accademia della Sardegna”, diretta dal maestro Fortunato Casu.

Alla fine della celebrazione nonsignor Ignazio Sanna consegnerà una raccolta delle preghiere da lui composte negli anni del suo servizio alla chiesa arborense.

