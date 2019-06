Oristano sul proscenio internazionale col Sardegna Volley Challenge

È con tutta probabilità l’evento più importante del cartellone di Oristano città europea dello Sport 2019. Il Sardegna Volley Challenge, organizzato dalla società Gymland, con il suo carico di giovani promesse della pallavolo continentale, ritorna in città per il secondo anno consecutivo, promettendo uno spettacolo e divertimento.

Otto le formazioni under 16 in campo per la seconda edizione del torneo internazionale di pallavolo che si giocherà tra Oristano, Cabras, Marrubiu, Arcidano. In campo quattro squadre nazionali – Russia, Slovenia, Inghilterra e Irlanda; il team tedesco Rotatino Prenzlauer Berg di Berlino, la rappresentativa di Mantovana, la Quadrifoglio Porto Torres e la padrona di casa e organizzatrice dell’evento Gymland.

Dal 27 al 30 giugno Oristano sarà la capitale della pallavolo sarda, ma molte attenzioni di tanti osservatori internazionali saranno rivolte su questo angolo di Sardegna. Tutti vorranno conoscere lo spessore delle nazionali russa e slovena, che dal 13 al 21 luglio saranno in lizza per la vittoria i campionati europei di categoria in programma in Italia e Croazia.

La manifestazione è stata presentata questa mattina presenti oltre al sindaco di Oristano Andrea Lutzu, l’assessore allo sport, Francesco Pinna, il presidente della Gymland, Bebbo Porcheddu, e il presidente della Fipav Centro Sardegna, Roberto Puddu

Già annunciata l’organizzazione di una terza edizione che, ha assicurato il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, “si volgerà nel nuovo palazzetto dello sport”.

“Quando siamo a metà della programmazione di Oristano Città europea dello sport arriva questa manifestazione molto importante dal punto di vista tecnico, ma anche per la promozione che sarà capace di fare per la città e il territorio – , hanno detto il sindaco Lutzu e l’assessore allo sport Francesco Pinna. – La Gymland continua il suo impegno sportivo che assicura importanti benefici anche all’economia e all’immagine di Oristano. E se la presenza delle quattro squadre nazionali e della formazione tedesca qualifica a livello internazionale il torneo, a noi piace sottolineare anche la rappresentativa di Mantova con cui Oristano condivide il titolo di Città europea dello sport 2019”.

“Oristano si conferma terra di pallavolo, capace di ospitare eventi di importanza internazionale – ha aggiunto Roberto Puddu, Presidente del Comitato Centro Sardegna della FIPAV -. Il Sardegna Volleyball Challenge si conferma evento di primaria importanza capace, anche grazie al messaggio di inclusione sociale a favore dei diversamente abili, di fare da traino all’intero sistema pallavolistico locale”.

“Attraverso un evento sportivo si può fare promozione del territorio – ha spiegato Roberto Porcheddu, Presidente della Gymland -. Giocatrici, tecnici, dirigenti e accompagnatori saranno in Sardegna per visitare Oristano e i centri limitrofi, i musei e le spiagge, per conoscere le nostre ricchezze enogastronomiche e per portare nelle loro terre di origine una bella cartolina di questo angolo di Mediterraneo. E poi c’è l’aspetto tecnico e sportivo con un torneo che si annuncia di alto livello e particolarmente interessante come dimostra il numero degli osservatori presenti e ancora di più quelli che a distanza seguiranno le partite trasmesse sul web”.

Tanto sport, ma anche diversi eventi collaterali, come quello che impegnerà le giovani atlete dell’Abbiccì di Sassari in una partita di pallavolo inclusiva.



Per 4 giorni, dunque, la Sardegna sarà al centro della pallavolo giovanile europea, grazie alla presenza di tante giovani promesse di questa disciplina, in alcuni casi già belle realtà, confermate dei risultati ottenuti a livello internazionale.

Il torneo è organizzato dall’Associazione Sportiva Gymland di Oristano, in collaborazione con la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna, il Banco di Sardegna e i comuni di Oristano, Cabras, Marrubiu e Arcidano.

Il programma. Il torneo avrà un’anteprima domani mercoledì 26 giugno, alle 18,30 al PalaTharros, dedicata all’integrazione e al connubio sport e disabilità: la nazionale russa incontrerà la squadra sassarese dell’Abbicci. Inserita nel progetto Volare oltre i limiti, inaugurato con la presenza a Oristano delle nazionali italiani sordi e sorde, l’iniziativa promuove l’integrazione sportiva e sociale. Abbiccì è una società che include persone diversamente abili in gruppi di normodotati tramite psicomotricità funzionale, volley inclusivo e sport terapia.

Il Sardegna Volleyball Challenge si articola in due gironi da 4 squadre. Giovedì 27 giugno alle 10 il via ufficiale, al PalaTharros, con l’incontro tra la Nazionale Russa e la squadra padrona di casa, la Gymland. Contemporaneamente a Cabras giocheranno Inghilterra – RPB Berlino, a Marrubiu Slovenia – Quadrifoglio e a San Nicolò Arcidano Irlanda – Mantova. Nel pomeriggio, alle 18, al PalaTharros Slovenia-Irlanda, a Cabras Quadrifoglio-Mantova, a Marrubiu Russia-Inghilterra e a San Nicolò Gymland-RPB Berlino. Venerdì 28 giugno in campo alle 10: a Oristano si gioca Russia-RPB Berlino, a Cabras Slovenia-Mantova, a Marrubiu Gymlnad-Inghilterra e a San Nicolò Quadrifoglio-Irlanda. Sabato 29 giugno, alle 17 e alle 19,30, al PalaTharros le semifinali. Domenica 30 giugno la finalissima, sempre al PalaTharros, alle 10.

Come testimoniato dai risultati della scorsa edizione, la manifestazione sarà importante oltre che per l’aspetto sportivo, anche per la promozione che garantirà il territorio. Le atlete presenti, insieme dirigenti e agli accompagnatori, saranno protagoniste di eventi pubblici e tour promozionali alla scoperta delle bellezze, della enogastronomia, della storia e delle tradizioni locali. Ci sarà lo spazio per la promozione della Sartiglia, dei Giganti di Mont’e Prama e delle località marine più suggestive, cartoline che gireranno sul web e sui social,e che le atlete porteranno con se al rientro in patria.



Martedì, 25 giugno 2019

L'articolo Oristano sul proscenio internazionale col Sardegna Volley Challenge sembra essere il primo su LinkOristano.it.