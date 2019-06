15enne travolto da treno:domani funerali

Lutto cittadino mercoledì 26 giugno a Serramanna per i funerali di Gabriele Cipolla, il 15enne travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari con un gruppo di amici nella stazione del paese. Dopo l'autopsia il pubblico ministero del tribunale del capoluogo, Giangiacomo Pilia, ha riconsegnato ieri la salma alla famiglia. L'estremo saluto al ragazzo è in programma alle 18 al campo Fausto Coppi. Nel frattempo si attende in queste ore il dissequestro del treno, una volta completare le operazioni peritali sul convoglio.

Oltre al l'ingegnere Francesco Marongiu, esperto della Procura, sono al lavoro i consulenti nominati dall'avvocato Guido Manca Bitti, difensore del responsabile regionale della sicurezza della società ferroviaria, Giuseppe Cataldo, e del responsabile della sala circolazione, Achille Casu, indagati come atto dovuto, insieme al macchinista Armando Lai, per omicidio colposo. Tutto il paese si stringerà attorno ai familiari di Gabriele, giovane promessa del calcio, morto tragicamente dopo una giornata trascorsa al mare con gli amici.