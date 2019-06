Minorenne sorpreso a Pirri con oltre mezzo kg di droga: arrestato dai carabinieri

iMinorenne sorpreso con oltre mezzo kg di droga: arrestato dai carabinieri

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Pirri, nel corso di un ordinario servizio di pattuglia finalizzato al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, hanno eseguito un’attività di perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane minorenne cagliaritano, notato con fare particolarmente sospetto, nella cui disponibilità, ben occultato in casa, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di stupefacente di svariata tipologia:

– oltre 100 gr di cocaina suddivisa in tre buste;

– 5 panetti di hashish del peso totale di circa 500 gr;

– quasi 50 gr di marijuana;

– un coltello a serramanico usato per tagliare lo stupefacente, materiali utili al confezionamento circa 50€ in banconote, ritenuto allo stato provento illecito.

Quanto trovato al giovane è stato immediatamente sequestrato; quest’ultimo è stato poi accompagnato dai militari operanti presso la casa circondariale di Quartucciu.

