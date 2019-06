Offerta di lavoro per impiegato amministrativo Le indicazioni per presentare la propria candidatura

Importante occasione di impiego. Studio di consulenza del lavoro con sede in Oristano, cerca personale a Oristano e in provincia, per ricoprire la seguente posizione: impiegato amministrativo.

I candidati ideali dovranno avere un età compresa tra i 21 e i 50 anni, essere diplomati e con precedente esperienza lavorativa in campo amministrativo, maturata preferibilmente presso studi di consulenza del lavoro.

Si offre un contratto di lavoro subordinato a termine, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato in azienda.

Chi è interessato ed è in possesso dei requisiti può inviare i curriculum all’indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o per posta ordinaria a: Editcom Srl – Via Carpaccio, 26 – 09170 Oristano.

Martedì, 25 giugno 2019

