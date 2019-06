Karate: la società oristanese PKS conquista tre bronzi in Europa Ora gli atleti allenati da Jimmy Vargiu si preparano per l’appuntamento in Croazia

Gli atleti della società oristanese PKS di Karate portano a casa tre medaglie di bronzo e un quinto posto da Salisburgo, in Austria, dove hanno preso parte alla competizione internazionale Austrian junior Open EKF /WKF. Tra sei atleti oristanesi, conquistano il bronzo Alice Vargiu, nella categoria 53 kg junior, Ruben Ferrari nella categoria under 12 open e Lorenzo Castangia, nella categoria under 12 32 kg. Luca Vargiu si classifica al quinto posto nei 68 kg junior.

Ottima anche la prova di Mattia Erdas, nella categoria under 12 kg 45 e di Federico Castangia nei 57 kg Cadetti.

Un buon test per i ragazzi allenati dal tecnico Jimmy Vargiu, in vista della Youth League che si svolgerà dal 4 all’8 luglio in Croazia. Un grande risultato a conferma del lavoro svolto e dei sacrifici dietro l’impegno della piccola società, che riesce a imporsi in campo nazionale e internazionale.