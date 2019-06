Cagliari, affari d’oro per il carro attrezzi in via Is Mirrionis: strage di multe alle auto

Tre carro attrezzi e polizia Municipale in azione in via Is Mirrionis, nel primo giorno dei lavori di rifacimento della strada sono molti i cagliaritani che, incuranti dei cartelli di divieto di sosta, hanno lasciato l’automobile parcheggiata negli stalli a spina di pesce, rendendo difficile il lavoro degli operai comunali. I cartelli con l’avviso – niente auto sino al ventotto giugno prossimo – sono stati posizionati già nei giorni scorsi, ma in molti non se ne sono accorti. Così, gli agenti della Municipale non hanno potuto fare altro che tirare fuori il blocchetto delle multe e staccare numerose contravvenzioni da 42 euro. Qualcuno è riuscito a salvarsi in extremis correndo fuori dal proprio negozio, per tutti gli altri l’unico modo per rientrare in possesso dell’auto sarà – oltre a dover sborsare decine di euro – andare sino al deposito di viale Monastir.

