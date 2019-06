Max Paiella inaugura Isole delle storie

(ANSA) - NUORO, 25 GIU - Quattro giorni di incontri, dibattiti, mostre, reading, spettacoli, proiezioni e laboratori per le vie del centro storico, nel cuore della Barbagia. Gavoi si prepara ad accogliere il lungo fine settimana dedicato all'Isola delle Storie - dal 4 al 7 luglio - il Festival letterario giunto alla sua 16/A edizione.

Sarà Max Paiella, comico cantante e vignettista a inaugurare il Festival con lo spettacolo serale di giovedì 4 luglio. Il 5 prenderà il via il programma che accompagnerà il pubblico fino a domenica 7. Torna tutte le mattine a partire dalle ore 10 l'appuntamento "Dal Balcone" con la narrazione delle voci femminili: a S'antana 'e Susu si affacceranno, Rossella Milone con il suo Cattiva (venerdì 5), Teresa Ciabatti con Matrigna (sabato 6) ed Elvira Serra, con Le stelle di Capo Gelsomino (domenica 7). A fare gli onori di casa, sarà quest'anno Alessandro Giammei.

Per il ciclo "Mezzogiorno di Fuoco" alle 12, lo scrittore Giacomo Papi dialogherà con diversi ospiti nella piazza Sant'Antiocru: venerdì 5 luglio salirà sul palco lo scrittore polacco Wojciech Tochman, sabato 6 sarà il turno di Marco Varvello, giornalista Rai per il Regno Unito insieme a Giuseppe Civati, fondatore della casa editrice People; domenica 7 Papi incontrerà l'ex Ministro e direttore dell'Istituto della Enciclopedia italiana, Massimo Bray, il regista Marco Tullio Giordana e il vicedirettore de L'Espresso, Lirio Abbate. Nel pomeriggio alle 16 ritornano i "Reading" nel Giardino Comunale.

Gli ospiti di quest'anno saranno nell'ordine: Emanuele Trevi, Maurizio De Giovanni e Wanda Marasco. Alle 17.30 ci si sposta tutti in piazza Mesu Bibba per gli incontri del ciclo "Altre Prospettive", moderati da Ignazio Caruso. Si alterneranno negli incontri Paolo Colagrande e Svetlana uchová, Stefano Sgambati e Ofelia Prodan; Marina Mander e Carolina Schutti. Per i tre appuntamenti pre-cena, alle 19:30, si torna in piazza Sant'Antiocru: venerdì 5 ospiterà la scrittrice irlandese Catherine Dunne, intervistata da Chiara Valerio. Quest'ultima dialogherà sabato 6, con la scrittrice inglese Rachel Cusk.

Domenica 7 il direttore de L'Espresso Marco Damilano incontrerà Francesca Mannocchi.(ANSA).