Quartu, un tappeto di alghe sul litorale di Flumini: “Il Comune le porti via o lo faremo noi”

Quartu, cresce la rabbia tra i bagnanti e i residenti nel litorale di Flumini per la presenza massiccia di alghe sulla spiaggia.

La foto, inviata da un lettore, testimonia le condizioni del tratto di mare tra Stella di Mare 2 e Sant’Andrea: un tappeto di posidonie maleodoranti ricopre quasi interamente la spiaggia e rende complicata la frequentazione del litorale a residenti e bagnanti.

“Chiediamo che le portino via, come è stato fatto in altre spiagge, o lo faremo noi” commenta.

