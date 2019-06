Inizia il restyling di via Is Mirrionis e il traffico, nei primissimi minuti dalla partenza dei lavori, è già a singhiozzo. Gli operai comunali sono in azione oggi, sino alle 17, e anche i prossimi giorni, per la bitumazione delle corsie dedicate alle auto. Prima, però, bisogna ovviamente “grattare” il terreno. Nessun intervento previsto, invece, nelle piste ciclabili e nei parcheggi. La notizia dei lavori di restyling circola già da qualche giorno, ma non tutti sembrano averla letta. Prime file di automobili sin dalla zona di San Michele, situazione leggermente più scorrevole invece in prossimità della rotonda di via Cadello. Da domani, invece, salvo imprevisti, avverrà la tracciatura della nuova segnaletica orizzontale. Il Comune ha diramato un avviso, invitando gli automobilisti a preferire “percorsi alternativi”, ma c’è chi sta comunque ancora transitando nella strada, armato di tanta pazienza.

I lavori dovrebbero durare non più di sette giorni, e gli operai interverranno per “settori”: appena terminata una porzione della via, i mezzi si sposteranno più avanti. Rimane comunque il “tappo” su almeno metà della strada, già ristretta da anni per via della pista ciclabile e dei parcheggi a spina di pesce.

L'articolo Cagliari, operai in azione in via Is Mirrionis: strada sbarrata a metà e traffico a rilento proviene da Casteddu On line.