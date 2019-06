Cagliari, giunta Truzzu verso il via: Tocco alla presidenza dell’Aula, Mereu all’Urbanistica

Tocco verso la presidenza del Consiglio. Mereu all’Urbanistica, Angius ai lavori pubblici e Gabriella Deidda Politiche sociali. Sono i nomi che circolano per la formazione della giunta Truzzu che dovrà essere completata entro il 9 luglio.

Oggi il via ai colloqui tra il sindaco e i partiti della coalizione. Il ruolo decisivo delle liste del centrodestra in occasione della vittoria su Francesca Ghirra, lascia pochi spazi di manovra a Paolo Truzzu (il quale terrà per sé qualche delega) che dovrà nominare un esecutivo a forte carattere politico con pochi spazi riservati ai tecnici (forse solo per completare la quota rosa dell’esecutivo). Il calcolo è presto fatto: un assessore per ogni due consiglieri comunali espressi dalla maggioranza

Confermati, per ora, i nomi circolati nelle prime ore. Edoardo Tocco, Fi (il più votato in città, dovrebbe andare alla presidenza del Consiglio comunale. Fdi proporrà il veterano Alessio Mereu (Urbanistica o Lavori pubblici) e, forse, Enrica Anedda Endrich (Cultura) che però potrebbe anche essere sostituita da un tecnico. Il Psd’Az Alessandro Sorgia e Gabriella Deidda (che vorrebbero rispettivamente Sport e Politiche sociali) e i Riformatori Giorgio Angius (Urbanistica o Innovazione tecnologica) e Rita Dedola. Un assessore alla Lega (è circolato il nome di Filippo Murru, fedelissimo del senatore leghista De Martini) e un altro ai partiti minori (forse Antonello Angioni di Sardegna 2020).

Fonte: Casteddu On Line