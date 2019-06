“Attenzione, un feticista avvicina le ragazze a Cagliari dicendo che deve fare una tesi sui piedi”

“Attenzione, a tutte le mamme e ragazze in zona San Benedetto Piazza Garibaldi a Cagliari…”. Comincia così l’appello dell’avvocato Gianfranco Piscitelli: “Era già successo circa tre anni fa stessa zona e stasera alle 22 si è ripetuto. Circola un uomo intorno ai 30 anni alto circa mt. 1.75 capelli cortissimi neri, poca barba nera rasa, sopracciglia molto folte nere, italiano con accento sardo, una borsa a tracolla in diagonale sul petto, t-shirt bianca, pantaloni lunghi….. è un feticista e cerca di avvicinare le ragazze quando stanno entrando nel portone spacciandosi per studente che deve fare una tesi sui piedi. Questa sera verso le 22 era alla fermata del n. 1 in via Paoli ed ha tentato di entrare nel portone dietro una ragazza di 20 anni che, poiché lo ha riconosciuto dopo tre anni perché gli era già successo, gli ha spinto il portone in faccia urlando. Se a qualcuna in quella zona è successo qualcosa di simile avvisate me o i Carabinieri al 112 che sono al corrente dell’accaduto di questa sera. Avvisate figlie, sorelle, amiche….”, dice lo stimato avvocato Piscitelli che si occupa dei casi di cronaca più importanti.

