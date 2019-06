Dramma al distributore di benzina di Porto Torres, 54enne muore per un malore improvviso

Stefano Masia, 54 anni, di Sassari. Ecco di chi è il cadavere ritrovato questo pomeriggio dietro il bancone del bar della stazione di servizio Q8 che si trova sulla 31, in direzione Cagliari, al chilometro 244. L’uomo gestiva il locale insieme alla sua fidanzata, assente al momento della tragedia. Esclusa totalmente la pista dell’omicidio: il barista, trovato in una pozza di sangue, è morto a causa di un malore fatale, probabilmente un attacco epilettico, come informano dalla questura di Sassari. A queste conslusioni sono giunti gli uomini della Scientifica e il medico legale dopo i primi accertamenti.

Bisogna però chiarire se, quando ha sbattuto violentemente la testa sul pavimento del locale, il 54enne fosse già morto o no. Un dettaglio, questo, che potrà essere chiarito solo dopo l’autopsia, prevista per domani.

