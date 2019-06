Il Cagliari Calcio annuncia il rinnovo del contratto di Luca Ceppitelli. Il numero 23 rossoblù ha firmato sino al 2021.

Pilastro della difesa dall’estate del 2014, il difensore rossoblù è ormai un punto di riferimento per la squadra. “Un leader che preferisce i fatti alle parole e offre il suo esempio da seguire per tutti”, scrive il Cagliari calcio, “ha ereditato la fascia di capitano nel gennaio scorso, l’ha onorata nel modo migliore, gettando sul campo la sua grinta e voglia di vincere. Energico nei contrasti, vigoroso nei tackle, ha sfruttato anche nella stagione appena passata la sua abilità nel gioco aereo: i gol messi a segno contro l’Inter e la Fiorentina sono risultati fondamentali per la causa rossoblù. Efficace in difesa e sempre pronto a dare una mano ai compagni in attacco”.

L'articolo Cagliari, c’è la firma del capitano: Ceppitelli rossoblù fino al 2021 proviene da Casteddu On line.