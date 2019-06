Vasto incendio nelle campagne di Ollollai: tre mezzi aerei in azione per domare le fiamme

Dal pomeriggio un vasto incendio sta interessando boschi di sughere, e macchia mediterranea in località Sinai, nel territorio comunale di Ollolai. Imponente dispiegamento di forze in campo per arginare l’avanzata delle fiamme. Sul posto oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono operano gli uomini dell’apparato antincendio della regione Sardegna con due elicotteri e un aereo Canadair del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Allo stato le fiamme sono sotto controllo e prosegue l’opera di bonifica del vasto territorio interessato.

