E’ stata riaperta al traffico la strada statale 131 Dir temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni nel pomeriggio a causa di un incendio a bordo strada all’altezza del km 4,500, nel territorio comunale di Cagliari.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione del traffico in piena sicurezza e per procedere allo spegnimento del rogo.

L'articolo Cagliari, riaperta al traffico la 131 dir chiusa per ore a causa dell’incendio proviene da Casteddu On line.