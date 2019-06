Senza stipendio gli addetti alle pulizie delle Poste. Deidda (Fdi) chiede l’intervento del governo

Protestano anche le lavoratrici di Oristano

L’intervento del Governo sulla vertenza delle lavoratrici impiegate nella pulizia degli uffici postali dell’Oristanese e del Sud Sardegna, da mesi senza stipendio, è stata chiesta dal deputato Salvatore Deidda, di Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione parlamentare alla Camera.

In particolare sono interessate le lavoratrici della Manitalidea, la società che ha in appalto i servizi di pulizie degli uffici postali di Oristano, Sud Sardegna e Cagliari.

“Siamo solidali”, dichiara Deidda, “ai lavoratori impiegati nelle pulizie e nel decoro degli uffici postali che da mesi non ricevono lo stipendio dalla società Manital e sono stati costretti a scendere in piazza per denunciare la propria precaria situazione”.