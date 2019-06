In sicurezza e senza buche da Sinnai a Maracalagonis: ecco i fondi per la nuova strada

In sicurezza la strada che va da Sinnai a Maracalagonis. Grazie a un finanziamento regionale sulla mobilità la Città Metropolitana potrà sistemare (nuovo asfalto, intersezioni e segnaletica) tratti nevralgici della strada provinciale 15, una strada tra le più importanti dell’area vasta di Cagliari e strategica per la mobilità dell’intera zona.

L’intervento si chiama “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale SP 15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai – Miglioramento delle condizioni di sicurezza di alcuni tratti della SP15” e riguarda alcuni tratti della strada provinciale 15 (4, 5 km di cui 1 a Sinnai, il resto a Maracalagonis) da via della Libertà all’ingresso di Sinnai, fino alla rotatoria tra la provinciale e la statale 125 a Maracalagonis. In cassa un finanziamento di 370 mila euro.

La strada ha una corsia per senso di marcia e attraversa zone agricole, industriali e, nel tratto che costeggia il centro di Maracalagonis, aree di espansione residenziale.

La pavimentazione si presenta con avvallamenti e lesioni: necessario dunque effettuare delle opere di manutenzione. Ci sono poi alcune intersezioni (accanto a terreni privati, abitazioni e ad attività economiche) con strade in parte asfaltate e in parte sterrate. E questo, soprattutto in prossimità delle piazzole di sosta, rappresenta un potenziale pericolo per la strada perché, soprattutto i mezzi pesanti, in fase di uscita dalle piazzole, portano una quantità di terra nell’asfalto che lo rende poi scivoloso e insidioso, in modo particolare in caso di pioggia.

E c’è poi il capitolo sulla segnaletica stradale: sia quella orizzontale che quella verticale in alcuni tratti hanno necessità di manutenzione e integrazione. E’ stata poi evidenziata dagli uffici la carenza di segnaletica durante le ore notturne che rende difficile la percezione della strada da parte degli automobilisti.

L’intervento partirà proprio dal rifacimento della segnaletica orizzontale nei tratti in cui la visibilità è scarsa, prevista poi l’integrazione della segnaletica verticale per all’utilizzo della strada di notte, il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione, la sostituzione di barriere stradali.

