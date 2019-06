Durissimo lavoro questo pomeriggio per i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, impegnati a domare diversi incendi di vegetazione e sterpaglie che si sono sviluppati nell’ hinterland cagliaritano dove le fiamme hanno lambito anche un capannone e attrezzature nei pressi della Strada Statale 554, zona della motorizzazione civile. Gli operatori hanno evitato che si propagassero all’intera struttura.

Un altro incendio è divampato nei pressi della Strada Statale 131 dir. nella zona dell’inceneritore, e altri fronti si stanno propagando in alcune aree limitrofe. La Sala operativa del Comando ha ricevuto tantissime segnalazioni al numero di Emergenza del 115. Su vari fronti stanno dunque operando diverse squadre dei vigili con vari mezzi e un autobotte con 25.000 litri d’acqua per il rifornimento idrico di vasconi per gli elicotteri antincendio della flotta Regionale Sardegna, anch’essi impegnati nello spegnimento.

Nei due fronti più rilevanti stanno operando anche gli uomini del Corpo Forestale Regionale e diversi volontari. Gli interventi sono ancora in corso, le squadre stanno operando a protezione di strutture e abitazioni

L'articolo Pomeriggio di fuoco per i vigili: roghi in varie zone tra Cagliari e Hinterland proviene da Casteddu On line.