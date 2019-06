Jackpot milionario sfiorato, nel concorso di sabato, e a Oristano un fortunato giocatore ha centrato un 5 da 34.424,78 euro, riferisce Agipronews. La schedina vincente è stata convalidata all’Edicola di via Cagliari. Il Jackpot dei record vale ben 175,4 milioni di euro, premio più alto al mondo e al secondo posto assoluto nella storia del gioco, ormai a un passo dai 177,7 milioni distribuiti in tutta Italia con un mega sistema a ottobre del 2010. L’ultimo avvistamento è stato esattamente un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Sardegna il 6 manca dal 21 marzo 2015, quando a Sassari è stata realizzata una vincita da 9,5 milioni.

L'articolo SuperEnalotto, a Oristano sfiorato il Jackpot più alto del mondo: con un 5 vinti 34mila euro proviene da Casteddu On line.