Grande caldo: c’è un avviso della Protezione civile

Precauzioni da domani pomeriggio in Sardegna

Avviso di condizione meteo avverse in Sardegna per alte temperature da mezzogiorno di domani fino alle 20 di mercoledì. In diverse zone dell’isola si arriverà a 40 gradi. Un ‘robusto promontorio’ di alta pressione che si estende dal Nord Africa al settore meridionale della penisola scandinava e sta determinando un significativo arrivo di aria calda tropicale. Domani si avrà un ulteriore consolidamento del fenomeno.

Già nel corso del pomeriggio, in Sardegna si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37°c sui settori occidentali dell’isola. Domani le massime sui settori occidentali dell’isola subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40 gradi.

Mercoledì si avrà un lieve calo delle massime sui settori occidentali dell’isola, con valori intorno ai 37 gradi.

Lunedì, 24 giugno 2019

