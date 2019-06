Eleonora Meloni è la campionessa italiana di tiro con l’arco

L’atleta Eleonora Meloni, degli Arcieri Uras, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana 3D Under 20.

Ai Campionati che si sono tenuti a Finale Ligure, Eleonora si è messa subito in evidenza, piazzandosi prima in ranking nella gara di qualifica, e anche nelle successive fasi eliminatorie fino alle semifinali, vincendo lo scontro diretto alla freccia di spareggio.

Nella finale per l’oro contro Elisa Todeschini degli Arcieri dell’Adda, ha conquistato la medaglia e il titolo di Campionessa Italiana vincendo per 25 punti a 24.

Gli allenamenti per Eleonora non si fermano neanche d’estate, ma continuerà ad allenarsi con il suo Tecnico personale Pino Spanu, che la seguirà per i prossimi appuntamenti sia a livello Regionale che Nazionale.

Lunedì, 24 maggio 2019

