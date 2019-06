Verso le 15,30 un incendio è divampato in un terreno nei pressi dell’inceneritore all’uscita da Cagliari (ex 131). Il traffico è stato stato deviato a causa delle fiamme a bordo strada e una lunga colonna di auto si è formata per permettere alle squadre specializzate di domare il rogo. Sul posto è intervenuto anche un elicottero da Pula che sta provvedendo a spegnere l’incendio.

L'articolo Incendio all’uscita da Cagliari, traffico in tilt deviato a causa delle fiamme a bordo strada proviene da Casteddu On line.