Sabato all’aeroporto di Catania, un poliziotto ha rotto il finestrino di un veicolo per liberare un bimbo di 4 anni che era stato lasciato chiuso in auto dai genitori, due svizzeri. Il piccolo era chiuso nell’auto, un’Audi A6 con targa estera, sotto il sole cocente con temperature che sfioravano i 40 gradi. Con il calcio della pistola, l’agente ha mandato in frantumi il vetro, mentre il bambino chiedeva aiuto dimenandosi per il caldo e cercando disperatamente di aprire le portiere. Il piccolo, accompagnato nel presidio sanitario dell’aerostazione, dopo le prime cure si è ripreso ed è in salute. L’intervento è stato compiuto davanti a diverse persone, che hanno applaudito il salvataggio. I genitori, due svizzeri di 28 anni lei e di 32 lui, sono stati denunciati per abbandono di minore. Lasciare una bambino chiuso in auto con queste temperature, anche per pochi minuti può essere fatale. Le statistiche sono spaventose: negli ultimi 10 anni sono 700 i bambini morti per ipertermia. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che dalla sua esperienza è un avvenimento che veramente può capitare a chiunque e spesso succede a genitori che non potrebbero mai far del male in nessun modo al proprio figlio.

L'articolo Drammi d’estate: bimbo di 4 anni chiuso in auto a 40 gradi, denunciati i genitori proviene da Casteddu On line.