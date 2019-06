Allerta caldo in Sardegna, 40 gradi

Sardegna nella morsa del caldo torrido per tutta la settimana. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta da lunedì 24 fino a mercoledì 26 giugno. "Già nel corso del pomeriggio del 24 si registreranno temperature prossime o localmente superiori ai 37 gradi sui settori occidentali dell'Isola - si legge nel bollettino - Martedì 25 le massime sui settori occidentali subiranno un ulteriore lieve aumento, con valori termici che localmente si porteranno intorno ai 40 gradi. Nella giornata di mercoledì 26 si avrà un lieve calo delle massime con valori termici intorno ai 37 gradi".

"Siamo sotto l'influenza di un anticiclone di matrice tropicale - spiegano gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - accanto a questo risalirà aria molto calda accompagnata da polveri sahariane". Il termometro potrà raggiungere e superare i 40 gradi nei settori centro occidentali della Sardegna e in alcune vallate orientali più interne. La zona maggiormente colpita è l'Oristanese, dove il termometro non scenderà mai sotto i 36-38 gradi. Da mercoledì 26 qualche grado in meno, ma mai sotto i 36-37 gradi soprattutto nei settori occidentali. Fino a sabato 29 il caldo non abbandonerà l'Isola.