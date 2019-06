5G: Sardegna frena su sperimentazione

(ANSA) - CAGLIARI, 24 GIU - Tre no e un "vedremo". Quasi un en plein negativo per la sperimentazione del 5G in Sardegna, la nuova frontiera nel campo delle telecomunicazioni. Pompu, Segariu e Noragugume hanno già fatto fronte comune: i sindaci dei tre piccoli centri scelti come laboratorio nell'Isola non daranno il via libera all'accensione delle antenne sino a quando non saranno spiegati a tutti gli effetti della linea ultra veloce. Principio di precauzione, spiegano.

Anche Cagliari è interessata dal test. "Analizzeremo bene la situazione, ma ci sono al momento delle situazioni più urgenti da risolvere, dalla raccolta differenziata alla mobilità - spiega all'ANSA il neo sindaco Paolo Truzzu (Fdi) - E c'è da pensare subito ai problemi delle periferie. Sicuramente prima di prendere ogni decisione, faremo delle attente valutazioni: c'è chi dice che fa male alla salute, ma c'è che anche chi dice il contrario. Vedremo nei prossimi giorni".

Nel frattempo i medici di Isde hanno già preso posizione.

"Indipendentemente dagli effetti biologici più noti e generali dell'elettromagnetismo ad alta frequenza - sostengono i camici bianchi medici per l'ambiente - non si può negare, alla luce delle evidenze scientifiche già esistenti, seppur preliminari, che i rischi per la salute dei cittadini esposti è reale e preoccupante. Quindi, nel rispetto del principio di precauzione e del principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 'Health in all policies', Isde ha ritenuto opportuna la richiesta di due moratorie per l'esecuzione delle sperimentazioni 5G su tutto il territorio italiano sino a quando non sia adeguatamente pianificato un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario".

Il Comitato No5G ha già organizzato un flash mob a Cagliari per avvertire la popolazione. "La nuova generazione tecnologica legata alla telefonia, sicuramente avanzatissima, sta scatenando reazioni di contrarietà in tutto il mondo - ricorda il Comitato - sia da parte della scienza indipendente che da sindaci di città candidate alla sperimentazione per i costi alti in termini di salute.(ANSA).