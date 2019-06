Trentadue ore di allerta meteo per “alte temperature”, dalle dodici di martedì venticinque sino alle venti di mercoledì 26 giugno. Cagliari e tutta la Sardegna ritornano a “bollire” per colpa del grande caldo, con un’ondata di calore proveniente dal Nordafrica destinata a far schizzare le temperature, in alcuni casi, sino a quaranta gradi. È la Protezione Civile, diramando un bollettino, a mettere in guardia sul primo vero maxi assaggio d’estate sull’Isola:

L'articolo Maxi ondata di caldo rovente a Cagliari e in tutta la Sardegna, 32 ore di allerta meteo proviene da Casteddu On line.