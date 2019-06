Domande per le mense scolastiche

Avviso del Comune di Oristano. Le informazioni utili

Fino al 26 agosto è possibile presentare le domande per il servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti e non residenti a Oristano, frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado a tempo pieno cittadine per l’anno scolastico 2019/2020.

Il servizio mensa scolastica è offerto dal Comune di Oristano con una contribuzione da parte dell’utente. Gli utenti non residenti devono pagare il pasto per intero.

L’avviso pubblico e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it

La domanda dovrà essere presentata entro il 26 agosto 2019 a mano al protocollo del Comune in piazza Eleonora (Palazzo Campus Colonna), tramite posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e o tramite servizio postale al Comune di Oristano, P.zza Eleonora n. 44.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì anche dalle 16 alle 18 – numero telefono 0783/791238 – Sig.ra Anna Rita Deidda – indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Lunedì, 24 giugno 2019

L'articolo Domande per le mense scolastiche sembra essere il primo su LinkOristano.it.