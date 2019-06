Paura a Quartucciu per l’incendio di un canneto, le fiamme sfiorano un maneggio per cavalli

Fiamme a Quartucciu, nella località di Sant’Isidoro. Un incendio è scoppiato, ieri sera, in un canneto a pochi metri da un maneggio per cavalli, alcune abitazioni e un grosso deposito di rotoballe di fieno. A notare il rogo alcuni passanti, che hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono intervenuti i volontari del Nos di Quartu che sono riusciti a domare il rogo dopo molte ore, a notte fonda. In cenere è andato un ettaro di terreno, fortunatamente non si registrano danni a persone, animali o cose. La giornata di ieri è stata caratterizzata, purtroppo da numerosi incendi anche a Quartu Sant’Elena, con i volontari impegnati praticamente in modalità non stop.

