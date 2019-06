Un villaggio per fare arrivare i turisti dal Nord: cercansi imprenditori

“L’ex podere Rodo”, spiega il sindaco di Santa Giusta Antonello Figus, “rientra pienamente nelle caratteristiche ideali per una proposta di un centro dedicato al turismo sostenibile e sociale, al centro della Sardegna, a pochi chilometri dal mare, immerso nella natura delle zone umide tra le più importanti d’Europa e che propone grandi spazi per realizzare anche un intero villaggio dedicato al turismo sociale proveniente dal nord Italia e dal nord Europa”.

“Il Comune di Santa Giusta”, prosegue Figus, “rivolge questa proposta al mondo dell’impresa, proponendo l’acquisto dell’area interessata, che già in origine era stata acquistata con l’obiettivo di generare nuova occupazione, e questa programmazione sarebbe la più coerente e la più vocata per questo territorio, ricco di attrattività naturalistica, storica ed archeologica. Non ultimo fra gli obiettivi di questa operazione, è la valorizzazione dell’intera borgata di Cirras e della sua economia, con le sue produzioni biologiche a chilometro zero, che ancora si praticano in quei poderi e che avrebbero sicuramente un vitale slancio economico dall’insediamento”.

“Questa operazione”, affermazione ancora il sindaco Antonello Figus, “è considerata altamente strategica per lo sviluppo della borgata di Cirras e, pertanto il Comune di Santa Giusta, con la presente procedura vuole selezionare un acquirente e ed una concreta e vincolante iniziativa di trasformazione dell’area; alla proposta progettuale ritenuta migliore, verrà garantita, prima della formalizzazione della cessione, la fattibilità urbanistica dell’intervento, anche in adeguamento della pianificazione esistente nell’area”.

Il Comune in questa prima fase ha dato il via a un avviso esplorativo alla ricerca di imprenditori. Successivamente aprirà i termini per l’acquisizione delle offerte. Si parte da un impegno di 220 mila euro, l’equivalente del costo sostenuto per l’acquisizione dell’area, e da un progetto per la realizzazione del nuovo insediamento turistico.

Lunedì, 24 giugno 2019

