Lo aveva pestato a sangue per il furto di un caricabatterie: arrestato

La vittima ha sempre dichiarato di essersi ferito cadendo. In ospedale la notte dell’11 giugno scorso era arrivato in condizioni gravissime e sino a ieri si trovava in uno stato di coma indotto. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Martino di Oristano.

Il grave episodio era avvenuto nel centro di Oristano. Secondo quanto ricostruito grazie alle immagini del servizio di video sorveglianza la prima aggressione era avvenuta in via Garibaldi, poi nella via Serneste ed quindi in via Mazzini, dove la vittima, brutalmente malmenata a calci e pugni, era stata lasciata riversa a terra in fin di vita. Qui alcuni cittadini, intorno alle due della notte, dopo aver visto l’uomo privo di sensi, avevano chiesto l’intervento del 113. L’uomo era stato trasportato all’ospedale San Martino di Oristano dove, a causa delle numerosissime fratture presenti in tutto il corpo, era stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico finalizzato, tra le altre cose, all’asportazione della milza, irreversibilmente lesionata.

Ieri la svolta nelle indagini con l’emissione della misura cautelare in carcere a carico dell’aggressore, il quale dopo meno di 24 ore di incessanti ricerche è stato rintracciato dalle Volanti della questura, nella via Cagliari, nei pressi della stazione Arst. L’arrestato, che proprio poco prima dell’aggressione era stato oggetto di controllo da parte delle forze dell’ordine, si trova tutt’ora rinchiuso nella casa di reclusione di Massama a disposizione dell’autorità Giudiziaria e nei prossimi giorni verrà sottoposto a interrogatorio di garanzia da parte del gip.

