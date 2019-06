Un’associazione per ricordare Andrea e spiegare l’uso consapevole delle moto Nascerà grazie al moto raduno sociale di Arborea, in onore del ragazzo tragicamente scomparso a dicembre

Ad Arborea un raduno per motociclisti con due obiettivi: ricordare Andrea Sanna, il giovane di Arborea tragicamente scomparso lo scorso dicembre in un incidente stradale, e costituire un’associazione Onlus che promuova informazione e sensibilizzazione all’uso consapevole della moto nei giovani.

Il primo “Moto Incontro Solidale Andre 690”, organizzato dal comitato che si occupa della festa del Santissimo Redentore e dal Moto Club di Arborea, si svolgerà domenica prossima 30 giugno, dalle 10 alle 21.

Saranno benedetti i caschi di tutti i motociclisti presenti nella piazza Santa Maria Ausiliatrice, seguirà poi un corteo delle moto per le strade della bonifica arborense, dal centro storico alla frazioni di Luri, dove si terranno i festeggiamenti conclusivi del Santissimo Redentore, da Luri alla Marina di Arborea, per poi tornare infine al centro storico.

A seguire, nei locali del Centro Fieristico della Strada 19, si svolgerà il pranzo sociale con tutti i bikers. Nel corso del pomeriggio, in piazza Maria Ausiliatrice, si esibiranno alcuni motociclisti.

Il motoraduno si concluderà tra i saluti e i ringraziamenti delle istituzioni e con uno spettacolo musicale con vari artisti e gruppi di Arborea, tra cui la rock band tutta al femminile delle Kanusie.

“Un evento molto importante”, commenta Patrizia Martis, presidente del Comitato Santissimo Redentore 2019, “non solo per ricordare Andrea e la sua grande passione, ma anche per recuperare per creare un’associazione con dei volontari che aiutino i ragazzi nell’utilizzo consapevole dei motocicli”.