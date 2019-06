L’aveva detto e l’ha fatto: “Se diventerò sindaco riappenderó il crocifisso, è un simbolo, innanzitutto culturale, che appartiene alla nostra storia e alla nostra cultura”. Promessa mantenuta: il neo sindaco pubblica una foto sul suo profilo ufficiale di Facebook mentre si trova, impegnato in una telefonata, al terzo piano di palazzo Bacaredda. Impossibile non notare la croce appesa al muro alle sue spalle. “Iniziamo a rimettere ogni cosa al suo posto”, dice Truzzu. Il tema del crocifisso sì o crocifisso no dentro le stanze comunali aveva acceso gli ultimi giorni di campagna elettorale. La Ghirra si era detta contraria, “La religione è un fatto individuale, i luoghi pubblici son frequentati da persone che hanno diverse sensibilità e credo che non sia opportuno esporre simboli religiosi di alcun tipo”, l’esatto opposto del pensiero di Paolo Truzzu.

E il nuovo primo cittadino del capoluogo sardo ha deciso, tra i suoi primi atti ufficiali, proprio di riappendere il simbolo principale della cristianità nella sua nuova “casa” di via Roma.

L'articolo Cagliari, Paolo Truzzu mantiene la promessa: riappeso il crocifisso in Comune proviene da Casteddu On line.