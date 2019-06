Mostra ed eventi per ricordare Maria Lai e Grazia Deledda

L’iniziativa in programma a Zeddiani

E’ il filo teso da Maria Lai che raggiunge Zeddiani dove sabato prossimo 29 giugno, alle 19,30, nei locali del Montegranatico, viene inaugurata l’esposizione che resterà aperta sino al 5 luglio. Si tratta delle opere provenienti da 23 comuni della Sardegna, in ciascuno dei quali ne è stata realizzata una e tra questi non poteva mancare Zeddiani, luogo simbolo dell’arte tessile sarda che ha visto coinvolti maestri come Antonio Corriga e Italo Antico, e in questa occasione si è avvalsa della collaborazione di Mariangela Cubadda, storica dirigente della Cooperativa Tessitrici di Zeddiani.

Paesi e comunità che si uniscono attraverso il telaio e grazie all’arte della tessitura percorrono insieme un lungo segmento espositivo nel nome di due grandi personalità sarde, Grazia Deledda e Maria Lai. Progetto culturale ideato e sviluppato da Giuditta Sireus ritenendo che l’incontro tra la scrittrice nuorese e l’artista di Ulassai avviene grazie alla riscoperta del monumento che Maria Lai ha dedicato a Grazia Deledda e che si trova a pochi passi dalla chiesa della Solitudine a Nuoro dove riposano le spoglie del Premio Nobel. Undici piloni in cemento armato che ospitano le sculture di Maria Lai con le figure stilizzate delle donne descritte nei romanzi deleddiani. Un’opera non trasportabile, fruibile solo localmente e dove si ferma il monumento prende corpo l’idea e il sogno di Giuditta Sireus di portarlo in giro per il mondo raccontarlo con musica, parole, trame, disegni, telai e antichi e moderni saperi come la creazione di una rete di tessitrici che hanno condiviso questo il progetto culturale “Andando Via”.

Sabato prossimo 29 giugno al Montegranatico ne parleranno i sindaci di Zeddiani Claudio Pinna e di Galtellì Giovanni Santo Porcu, i dirigenti delle rispettive Pro Loco Antonello Zireddu e Salvatore Marras. La presentazione dell’opera sarà a cura di Giuditta Sireus ideatrice e direttore artistico, le tessitrici Mariangela Cubadda e Arianna Pintus di Tratalias, la scrittrice Giovanna Uccheddu. L’incontro sarà coordinato da Veronica Cabras.

A seguire un’apericena per gli ospiti e alle 21,30 “Parole e note tra i fili di un telaio”. Evento letterario-musicale a cura della Biblioteca comunale e della Scuola civica di musica “Nino Dispenza”.

Lunedì, 24 giugno 2019

L'articolo Mostra ed eventi per ricordare Maria Lai e Grazia Deledda sembra essere il primo su LinkOristano.it.