Rifacimento della pavimentazione stradale in via Is Mirrionis, inevitabili disagi al traffico

Domani martedì 25 giugno dalle ore 7 inizieranno i lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale della via Is Mirrionis, nel tratto compreso tra la via Cadello e la via Emilia.

La strada verrà parzialmente chiusa e il traffico sarà regolato da un moviere dell’impresa che consentirà il flusso dei veicoli in transito.

L’intervento di bitumatura proseguirà anche nei giorni successivi e comporterà rallentamenti per il traffico.

Si consiglia pertanto, per quanto possibile, di utilizzare percorsi alternativi.

