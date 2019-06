“A Teulada, ieri notte , mi sono trovata nel letto questo esemplare di ragno violino…”. Una donna, F. M., racconta così a Casteddu Online la sua brutta esperienza, per fortuna senza conseguenze. “Ho mandato le foto a un ragazzo esperto in materia e mi ha confermato che è quel tipo di ragno, fortunatamente sono riuscita a mandarlo via e non sono stata morsa. Scrivo a voi per segnalarne la presenza…”. Nella foto, il ragno fotografato dalla donna nel suo letto.

L'articolo “A Teulada, ieri notte , mi sono trovata nel letto questo esemplare di ragno violino…” proviene da Casteddu On line.