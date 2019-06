Fortissima scossa di terremoto a Roma, stop alla metropolitana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita a Roma, con epicentro a Colonna a 24 km dalla capitale: fermata anche la linea C della metropolitana, per motivi precauzionali. La notizia si è diffusa rapidamente, molte le segnalazioni dei cittadini tra i quali anche diversi emigrati sardi che hanno contattato Casteddu Online: “Abbiamo avuto paura”. Non si registrano comunque al momento particolari danni.

L'articolo Fortissima scossa di terremoto a Roma, stop alla metropolitana: tante le segnalazioni proviene da Casteddu On line.