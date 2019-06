Ancora un drammatico incidente mortale in Sardegna: perde la vita un motociclista sullo scooterone. La tragedia è avvenuta sulla Buddi Buddi, strada da sempre molto pericolosa alle porte di Sassari. La vittima è un uomo di 64 anni, per lui non c’è stato niente da fare nonostante i tempestivi soccorsi. Inutili i tentativi di salvarlo. Ieri un altro incidente mortale in Sardegna, a Tertenia, dove aveva perso la vita un giovane di 32 anni.

