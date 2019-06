Cagliari, in via Azuni ambulanza bloccata dalle auto: “Qui rischiamo la salute” (VIDEO)

Cagliari, in via Azuni ambulanza bloccata dalle auto: “Qui rischiamo la salute”. Non ci stanno i residenti di via Azuni a Cagliari, che spediscono a Casteddu Online il video di quanto accaduto la scorsa notte: l’ambulanza si blocca al centro della strada, ostacolata dalle auto come spesso accade: “Qui la situazione è drammatica e ci sono dei pericoli dovuti a questa viabilità- dicono gli abitanti- è assurdo vedere i mezzi di soccorso bloccati dalle auto: non abbiamo marciapiedi, usciamo di casa e rischiamo ogni giorno di venire travolti da auto e moto. Chi ci può aiutare?”.

