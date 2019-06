Accusa un malore mentre fa il bagno, in gravi condizioni un 49enne di Quartu. Momenti di grande tensione e paura oggi sulla spiaggia di Lotzorai: un uomo quartese di 49 anni è stato colpito da un malore mentre faceva il bagno e, soccorso da un elicottero, è ricoverato in gravi condizioni. L’elisoccorso è arrivato in breve tempo e i medici hanno tentato subito di rianimare il poveretto, che poi è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

