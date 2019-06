Medaglia d’argento per Stefano Oppo alla Coppa del mondo di canottaggio

Gara combattuta sino all’ultimo metro con gli avversari della Germania

Secondo posto e medaglia d’argento per Stefano Oppo nella finale del Doppio Pesi Leggeri alla Coppa del Mondo di Canottaggio a Poznan. Oppo, col suo compagno Pietro Ruta, è rimasto in testa sino ai 1.250 metri. Poi un’avvincente sfida, fino all’ultimo metro, vinta dall’equipaggio della Germania. Al terzo posto l’Australia.

Gli azzurri confermano così l’argento vinto al recente europeo di Lucerna.

Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno disputato una gara strepitosa, sempre punta a punta con la Germania. Sono partiti molto forti, passando i primi 500 metri a soli 5 centesimi; continuano l’attacco ai 1000 metri portandosi a solo 2 centesimi. Dai 1500 metri, però, il doppio tedesco ha cambiato ritmo, passando avanti di mezza barca. Fino all’ultimo metro i nostri azzurri hanno attaccato Osborne e Rommelmann, che però hanno avuto uno spunto in più.

Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno chiuso così la gara a 1 secondo e 52 dai tedeschi e aggiudicandosi la medaglia d’argento alla Coppa del Mondo a Poznan.

Ora una settimana di riposo e poi si riparte alla volta di Piediluco per preparare l’ultimo appuntamento – quello più importante della stagione 2019 – i Campionati del mondo, che si svolgeranno a Linz dal 25 agosto al 1 settembre, validi per la Qualifica Olimpica di

Tokyo 2020.

“Siamo soddisfatti!”, ha dichiarato Stefano Oppo. “Abbiamo fatto una grande gara tutta all’attacco, siamo sempre secondi e questo ci spinge sempre più a migliorarci in vista del mondiale di fine agosto a Linz. Ringrazio tutta la Sardegna per avermi sostenuto anche in questa occasione”.

Domenica, 23 giugno 2019

