In estate la piaga degli abbandoni di animali domestici finisce per acuire un problema, quello del randagismo, di cui si hanno pochi numeri e non molto strutturati. Per quel che si sa, il randagismo nel nord Italia è in flessione rispetto alle rilevazioni di dieci anni fa, ma rimane una questione seria al sud e nelle isole. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Le ultime, preoccupanti cifre sul randagismo in Italia: anche in Sardegna dati sconfortanti proviene da Casteddu On line.