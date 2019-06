Alghero, rieccoci con i cafoni da spiaggia: con l’auto sull’arenile, il Wwf chiama i Barracelli

E rieccoci, inizia l’estate e ritornano certi comportamenti scorretti sulle spiagge sarde. Ora è accaduto nella spiaggia di Maria Pia di Alghero, in località Cuguttu. Nella mattina di domenica un’auto era parcheggiata sulla sabbia con accanto una tenda. L’auto ha avuto facile transito attraversando un sentiero di servizio, in questo modo un “automobilista-campeggiatore” ha trovato “riparo” per la notte.

“Entrambe le cose sono, presumibilmente, vietate anche dall’ordinanza comunale in vigore nella pineta di Maria Pia di Alghero – afferma Carmelo Spada delegato wwf Sardegna- Abbiamo chiamato i Barracelli affinché accertassero la regolarità o meno della situazione. Al di là dell’aspetto sanzionatorio, il WWF chiede che il cancello di accesso al sentiero, ubicato lungo Viale 1° Maggio, venga chiuso. E’ sempre meglio prevenire piuttosto che reprimere.”

